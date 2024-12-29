Kim Jong-un'dan Trump'a sert mesaj: En güçlü stratejiyi uygulayacağız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına yaklaşık bir ay kala, "en sert" ABD karşıtı stratejilerinin hayata geçirileceğini açıkladı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisi, 5 gün süren Genel Kurul toplantısını tamamladı. Kim, toplantıda yaptığı konuşmada ABD'yi "gerici devlet" olarak nitelendirerek, ABD-Güney Kore-Japonya işbirliğinin "nükleer askeri blok" haline geldiğini iddia etti. "Bu gerçek, hangi yönde ilerlememiz ve ne yapmamız gerektiğini açıkça gösteriyor." diyerek, ülkesinin ABD'ye karşı şimdiye kadar uyguladığı en sert stratejiyi devreye sokacaklarını belirtti. Toplantı sırasında, Pak Thae-song'un Kuzey Kore'nin yeni başbakanı olarak atandığı da duyuruldu. ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, 20 Ocak 2025'te göreve başlayacak.