Televizyon dünyasının en çok konuştuğu isim Kim Kardashian, bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi. Hulu’da yayınlanan The Kardashiansın son bölümünde Kardashian yaşadığı yoğun stres nedeniyle yakın dostu ile birlikte Dr. Daniel Amen’in kliniğine giderek beyin taramasına girdi.

"BEYİN ANEVRİZMASI ŞÜPHESİ VAR"

Kardashian kamera karşısında "Hayatımda şu an çok şey var. İki ay sonra baro sınavına gireceğim, Met Gala yaklaşıyor, soygun davası geliyor… Bir de beyin anevrizması şüphesi var. Ufak tefek şeyler işte " diyerek ruh halini özetledi.

ALZHEIMER RİSKİ DÜŞÜK

Dr. Amen sonuçları açıklarken Kim’e beyninin “çok güzel” olduğunu, Alzheimer riskinin düşük olduğunu söyledi. Tarama, stresli, depresif veya kaygılı biri olmadığını da gösteriyordu. Pozitifliğiyle övülen Kim önce rahatladı… ta ki ekranda gördüğü “deliklere” dikkat edene kadar. Amen bu bölgelerin “düşük beyin aktivitesi” anlamına geldiğini söyledi: Beynin ön kısmı olması gerektiğinden daha az aktif. Bu, stres yönetimini zorlaştırır. Baro sınavı için çalışırken bu iyi bir şey değil.

"BUNU KABUL ETMİYORUM"

Duyduğu sonuç karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Kim Kardashian "Bu olamaz. Kabul etmiyorum. Bu imkânsız" dedi.

Doktoru düşük aktivitenin büyük ihtimalle Kim’in uzun zamandır yaşadığı kronik stresten kaynaklandığını açıkladı ve mutlaka stres yönetimi planına başlaması gerektiğini söyledi.