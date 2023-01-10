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  • ‘Kime oy verirsin’ diye sorulunca önce yandaş sanıldı. Cevabı herkesin aklında olan cevaptı

‘Kime oy verirsin’ diye sorulunca önce yandaş sanıldı. Cevabı herkesin aklında olan cevaptı

“Kanal Mavi” isimli kanalda yayınlanan sokak röportajında “Kime oy verirsin” sorusuna sinirlenen vatandaş yorumuyla gündem oldu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 22:26
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‘Kime oy verirsin’ diye sorulunca önce yandaş sanıldı. Cevabı herkesin aklında olan cevaptı

‘Kime oy verirsin’ diye sorulunca önce yandaş sanıldı. Cevabı herkesin aklında olan cevaptı
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“ULAN BANA BAK KAFAMI BOZMA”

Mikrofon uzatılan vatandaşa “Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsin” diye soruldu.

Vatandaşın “Ulan bana bak, benim kafamı bozmayın, ben konuştuğum zaman kaydedeceksin oraya” demesi yandaş bir vatandaş olduğu çağrıştırsa da daha sonra söyledikleri dikkat çekti.

“CUMHURBAŞKANINA VERDİĞİMİZ OY YETER”

Vatandaş daha sonra “Cumhurbaşkanına verdiğimiz oy yeter, iyi verdik, ölene kadar orada duracak hali yok” dedi.

“Ekonomi sıfıra düşmüş” diyen vatandaş "20 sene oldu Cumhurbaşkanı olalı, bir insan bir yerde en fazla 5 sene durur. 5 seneden sonra değişeceksin. 20 sene orada tutarsan olacağı budur” ifadelerini kullandı.

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Hasan Gül
10.01.2023 22:48
Kulluğun kötü bir şey olduğunu anlayan gözü açılmış bir kul. Zararın neresinden dönse kardır.  
 
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