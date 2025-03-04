Kimliksiz firari yüz tanıma sistemi ile yakalandı

Kaynak: DHA
Kimliksiz firari yüz tanıma sistemi ile yakalandı

Adana'da üzerinden kimlik çıkmayan bir şüphelinin, yüz tanıma sistemiyle firari hükümlü olduğu belirlendi.

Adana'da üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yüz tanıma sistemiyle yapılan kontrolde yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün hapisle aranan 38 yaşındaki firari hükümlü Süleyman Abül olduğu belirlendi.

Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinde kimlik olmayan şüpheli, çelişkili beyanlarda bulununca parmak izi ve yüz tanıma için emniyete götürüldü. Burada yapılan incelemede yüz tanıma sisteminde şüphelinin, yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü Süleyman Abül olduğu belirlendi. Firari hükümlünün, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edileceği bildirildi

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Kimliksiz firari yüz tanıma sistemi ile yakalandı
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