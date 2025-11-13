Türkiye'de 35 yıldır kimliksiz yaşayan Rasim Mert, yaşadığı zorlukları anlattı. 1989 yılında anne ve babasının Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ettiğini belirten Mert, annesiyle soybağını kanıtlayamadığı için vatandaşlık alamadığını belirtti.

Baba Mert'in vefatının ardından annesiyle İzmir'e taşındığını anlatan Rasim Mert, doğum belgesiyle okula yazıldığını, ilkokul ve ortaokulu bitirdiğini reşit olduktan sonra ise, doğum belgesi diploma, okul kaydı gibi birçok resmi evrakla kimlik almak için yaptığı her başvurunun, soybağı tespiti eksikliğinden dolayı sonuçsuz kaldığını aktardı.

'EN BÜYÜK HAYALİM ASKERLİK'

En büyük hayalinin Türk ordusuna katılarak askerlik yapmak olduğunu söyleyen Rasim Mert, "Öncelikle askerlik yapmak istiyorum. Çünkü bu benim en büyük hayalimdi. Daha sonra sigortalı bir işte çalışmak, sağlık hizmetlerinden faydalanmak, her Türk genci gibi hayatımı düzene koymak istiyorum. 35 yıldır bu ülkenin insanı olarak yaşadım ama resmi olarak yok sayılıyorum" diye konuştu.

Rasim Mert'in avukatı Berivan Şevval Oktay, Mert'in annesiyle soybağını ispatlanması için Aile Mahkemesi'nde soybağı tespiti dava açtıklarını, annenin nüfusuna kayıt işlemininin sağlanmasının ardından Türk vatandaşlığı için başvuru yapacaklarını kaydetti. Oktay, davanın Türkiye'de nadir görülen bir hukuki durum olduğunu belirterek kararın emsal teşkil edeceğini vurguladı.