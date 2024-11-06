Kimya fabrikası alev alev yandı

Kaynak: DHA / İHA
Kimya fabrikası alev alev yandı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki kimya fabrikasında çıkan yangın bitişikteki bir diğer kimya fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına fabrika çalışanları da destek verdi. 2 işçi dumandan etkilendi.

Korku saçan yangın Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokakta bulunan bir kimya fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında çıkan alev ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Kimyasal maddelerin alev alması sonucu alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yandaki diğer kimyasal madde fabrikasına da sirayet etti.


Yanan maddelerden dolayı ara ara patlamaların meydana geldiği bölgedeki alevlere itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilendiği öğrenilen 2 kişiye de sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.


Yangında iş yeri yakınında bulunan 2 aracın da hasar gördüğü öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yoğun çüalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürdü.

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