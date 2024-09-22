Kimya fabrikasında yangın

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın , saat 12.30 sıralarında Kapaklı'nın Bahçeağıl Mahallesi'nde kurulu bulunan kimyasal madde üreten fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladığı yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.