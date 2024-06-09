Kimyasal ürün fabrikası alev alev yandı: AFAD bölgede tedbir aldı

Olay, Asagioba Mahallesi'nde bulunan Antalya Toptancılar Birliği Sitesi'ndeki bir fabrikada saat 22.30 civarında başladı. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, bölgeye derhal itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiyenin hızlı ve kararlı müdahalesi sayesinde yangın, yaklaşık bir saat içinde söndürülerek diğer işletmelere sıçraması önlendi. Fabrika, yangın nedeniyle kullanılamaz duruma geldi. AFAD ekipleri, yangın sırasında zirai ürünlerin yanması sonucu olası kimyasal sızıntı riskine karşı ölçüm yaptı.

Bölgeye girişler, hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı ve çevredeki vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yoğun dumanın etkili olduğu alanda, jandarma ve itfaiye ekiplerine destek olarak ayran ikram edildi. Soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.