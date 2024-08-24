Kırgızistan Merkez Bankası'nda deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırgızistan Merkez Bankası'nda deprem

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, ülkenin Merkez Bankası Başkanı Melis Turgunbaev'i azarladı ve iki yardımcısını görevden aldı .

Basın açıklamasına göre, para politikası alanında yetersiz çalışma, döviz kurlarında dalgalanmaya yol açarak ekonominin tüm sektörlerini olumsuz etkileyerek vatandaşların ve girişimcilerin refahını kötüleştirdi.

Ekonomiyi etkileyen olumsuz faktörlerin iş dünyası, finansal piyasalar, nüfus ve yatırımcılar açısından güven kaybı riski yarattığına dikkat çekiliyor.

Tengrinews'in ilgili haberinde “Durumun analiz edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi sonucunda Merkez Bankası Başkan Vekili Manas Zhakypov'un güven kaybı nedeniyle görevden alınmasına karar verildi. Ayrıca Merkez Bankası Başkanı Melis Turgunbaev, yönetim ekibinin çalışmalarının uygunsuz şekilde koordine edilmesi nedeniyle azarlandı" ifadelerine yer verildi.

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