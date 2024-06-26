Kırgızistan ve AB anlaşmaya vardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırgızistan ve AB anlaşmaya vardı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi, Salı günü yaptığı açıklamada, Kırgızistan ve Avrupa Birliği arasında Genişletilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasını imzaladığını bildirdi.

Basın servisi tarafından yapılan açıklamada "Kırgızistan ile AB arasındaki Genişletilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın imza töreni, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un da iştirakiyle, Brüksel'de gerçekleşti" denildi.

Törende Japarov'un yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de hazır bulundu. Anlaşmayı Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve AB'nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell imzaladı.

İmzaların atılmasından sonra yayınlanan bir tebrik mesajında Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "Kırgız Cumhuriyeti'ni yakın ortaklarımız arasında görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Borrell ayrıca "Güçlendirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması, yeni jeopolitik ve ekonomik gerçekleri yansıtacak şekilde, karşılıklı yarar sağlayan tüm alanlarda ortak değerlere ve ortak çıkarlara dayalı ikili ilişkilerimizi güçlendirme ve derinleştirme konusundaki kararlı kararlılığımızı göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

AB tarafından yapılan açıklamada ise "Kırgızistan ile insan hakları, temel özgürlüklerin korunmasını daha da güçlendirmek ve açık demokratik toplumun temel direkleri olan sivil toplumla iş birliğini teşvik etmek için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

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