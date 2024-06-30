Kırgızistan'da ölenlerin sayısı 8'e çıktı

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, 29 Haziran akşamı heyelana kapılmış başka bir kadının cesedinin bulunduğunu bildirdi. Ölen kişinin kimliği belirlenmeye çalışmaları sürüyor.

Son bulunan cesetle beraber 28 Haziran'da Nookat bölgesinde meydana gelen doğal afette ölenlerin sayısı sekize ulaşmış oldu.

Cesedine ulaşılanlardan ikisi 11, diğerleri ise 8, 12, 16 ve 19 yaşındaydı. Ölenler arasında iki kadının da olduğu belirtildi. Basında çıkan bazı haberlere göre mağdurların çoğu birbiriyle akraba.

Kırgızistan'ın Nookat bölgesinde köprü ve yolların tahrip olmasına ve insanların ölümüne yol açan heyelan nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Felaket sonrasında 1.300'den fazla kişinin mahsur kaldığı, aynı bölgede ölümlerin yaşandığı, çok sayıda köprü ve yolun yıkıldığı, onlarca evin sular altında kaldığı biliniyor.