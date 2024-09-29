Kırıkkale'de ATV aracı 5 metre yüksekten dereye uçtu: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde meydana geldi. M.A.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 71 ADT 065 plakalı ATV aracı, yaklaşık 5 metre yükseklikten Çoruhözü Deresi'ne düştü. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.