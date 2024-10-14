Kırıkkale'de tekstil fabrikasında yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de tekstil fabrikasında yangın

Kırıkkale'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangını, itfaiye ekipleri kontrol altına alındı.

Yangın, Yeni Mahalle'deki Mermerciler Sitesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde meydana geldi.

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Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması önlendi.

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Yangın sonucunda ciddi maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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