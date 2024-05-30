Kırıkkale'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı

Kırıkkale ilinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece vakti Kırıkkale-Kırşehir yolunun Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağı bölgesinde gerçekleşti. İhbar üzerine hızla kaza yerine intikal eden acil servis, itfaiye ve emniyet güçleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları ambulanslarla hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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Kaza sonrası yaralıları ziyaret eden Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile birlikte hastanelerdeki durum hakkında bilgi aldı ve yaralılara acil şifalar diledi.

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Vali Makas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanın, kontrolünü kaybeden bir otomobilin önündeki minibüse çarpması sonucu meydana geldiğini ifade etti. Ayrıca, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ve tüm yaralıların en iyi şekilde tedavi edildiğini belirtti. Vali, "Tüm ekiplerimizle birlikte hem trafik akışını hızla normale döndürdük hem de yaralıların hastanelere naklini sağladık. Şu anda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

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