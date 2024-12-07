Kırklareli merkezli İstanbul ve Ağrı’da dolandırıcılık operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırklareli merkezli İstanbul ve Ağrı’da dolandırıcılık operasyonu

Kırklareli merkezli İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelilerin Kırklareli, İstanbul ve Ağrı'da bulunduklarını tespit etti.

3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, bir miktar uyuşturucu madde ile kelepçe ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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