Kırklareli merkezli İstanbul ve Ağrı’da dolandırıcılık operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelilerin Kırklareli, İstanbul ve Ağrı'da bulunduklarını tespit etti.

3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, bir miktar uyuşturucu madde ile kelepçe ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.