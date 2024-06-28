Kırklareli Vize ilçesinde 3 gün denize giriş yasaklandı

Kırklareli'nden deniz yasağı

Kırklareli Vize Kaymakamlığı'ndan denize giriş yasağı...Hem de üç günlük yasak.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarın ardından üç gün boyunca denize girişler yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 28-30 Haziran günleri arasında devam edeceği belirtildi. Vatandaşların da bu günler arasında denizden uzak durmaları, talihsiz bir olayla karşılaşmamaları için uyarılarda bulunuldu.