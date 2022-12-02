Kırklareli Vize SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kırklareli Vize Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

En az 4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler bölümleri)

İşe alım sürecinde geçerli olan (KPSS 2021-2022) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

Seyahat engeli bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Personel Başvuru Formu (online başvuru sırasında oluşturulan form)

Diploma veya mezuniyet belgesi

Nüfus cüzdanı sureti ve yerleşim yeri belgesi

Adli sicil kaydı

Vesikalık fotoğraf

KPSS 2021-022 P3 puan türünde geçerli sonuç belgesi

İşe alım için geçerli sağlık raporu (Mülakata katılacak adaylar için geçerlidir)