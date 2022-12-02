Kırklareli Vize SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kırklareli Vize Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
En az 4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler bölümleri)
İşe alım sürecinde geçerli olan (KPSS 2021-2022) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
Seyahat engeli bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Personel Başvuru Formu (online başvuru sırasında oluşturulan form)
Diploma veya mezuniyet belgesi
Nüfus cüzdanı sureti ve yerleşim yeri belgesi
Adli sicil kaydı
Vesikalık fotoğraf
KPSS 2021-022 P3 puan türünde geçerli sonuç belgesi
İşe alım için geçerli sağlık raporu (Mülakata katılacak adaylar için geçerlidir)
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