Kırkpınar'da sıcağa dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı

Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşlerin son gününde çeşitli kategorilerdeki müsabakalar devam ederken, hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşması pehlivanları zorladı.
Küçük orta büyük boy kategorisinde güreşen Sinan Yıldız ve Murat Gonca'nın mücadelesinde, Murat Gonca rakibine yenildikten sonra baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman hemen sağlık ekiplerini çayıra çağırdı.
Baygınlık geçiren pehlivana sağlık ekipleri anında müdahale etti. Sedyeyle er meydanından çıkarılan Murat Gonca, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.
İlgili Haberler