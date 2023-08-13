Kırmızı ışık ihlali yapan araç ters şeride girdi

Manavgat'ta kırmızı ışıkta geçen otomobil, dönmekte olan minibüsten kaçmak isterken ters şeride girince facianın eşiğinden dönüldü.

KAYNAK: İHA
Kırmızı ışık ihlali yapan araç ters şeride girdi

Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda, Antalya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki plaka ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışık ihlali yapıp karşı yönden gelen ve Doğançam istikametine dönmekte olan minibüse çarpmamak için ters şeride girdi.

Kendilerine yeşil ışık yanmasıyla hareket eden Alanya istikametindeki araç sürücülerinin dikkati ve gelen otomobili fark ederek frene basmaları muhtemel bir facianın yaşanmasının önüne geçerken, araçların durmaya çalışırken Hüseyin Coşar’ın kullandığı 42 GF 507 plakalı ve Hüsnü Yüksel’in kullandığı otomobillerin birbirine çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza yapan araçlardan birisinde hamile bir kadının olduğu ve rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kazanın ardından olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede kaza maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazaya neden olan otomobilin olay yerinden ayrılmasının ardından olay yerinin yakınında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasının izlenmesiyle nasıl bir facianın eşiğinden dönüldüğü gözler önüne serildi.

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