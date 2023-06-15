Kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandı

Ankara'da, kırmızı ışıkta beklerken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandı

DHA’nın haberine göre, Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Bulvarı'nda, saat 11.30 sıralarında, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta beklerken, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yoldan geçerken gördüğü yangına müdahale eden Fatih Kaya (38), "İş için dışarıya çıktığımda bir patlama sesi duydum; lastik patladığını zannettim. Arkaya baktığımda arabanın alev aldığını, dumanların çıktığını gördüm. Hemen iş yerinden yangın tüpünü alarak arabanın yanına gittim. Sürücü ve yanındaki kişi şok içindeydi. Ayakta duramıyorlardı. Ambulans geldi, ekipler hastaneye götürdüler" dedi.

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