Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla daldı.

Kaza sonucunda, aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Suluova otogar kavşağında Muzaffer Can Korkmaz yönetimindeki 34 KD 4391 plakalı Volkswagen Passat marka otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla dalması sonucu meydana geldi. Önce bir otomobile çarpan otomobil, ardından çöp tırının dorsesinin altına girdi. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobil, çöp tırının altından kepçeyle çıkarıldı. Kazada, araçtaki ailenin 5 yaşındaki çocukları Umut Ege Korkmaz hayatını kaybederken, sürücü Muzaffer Can Korkmaz, eşi Belgin Korkmaz ve diğer çocukları Mert Korkmaz ağır yaralandı.

Yaralılar, Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz çocuğun cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri üzerine soruşturma başlatıldı.

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