Kirpik yapısı ve yoğunluğu insandan insana farklılık gösteriyor. Kirpiklerinize işlem yaptırmadan önce işlem yaptıracağınız yerin güvenilir olduğundan ve işlemi yapacak uzmanın yetkin olduğundan emin olmanız gerekiyor. Uzmanlar birden fazla kirpiğin tek bir kirpik köküne yerleştirilmesinin, kirpik dökülmesi ya da kirpik kopması gibi sonuçlarla neticelenebileceği konusunda uyarıyor.

Bununla birlikte işlem sonrası gözde ağırlık hissi, kirpiklerde batma, gözde sulanma gibi belirtilerinde kirpik sağlığı için gözardı edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Kirpiklerinize bakım yaparken, bakım yağlarını dozunda ve ölçülü kullanmak göz çevrenizde yağ bezesi gibi oluşumlara zemin oluşmaması içinde taşıyor.

Kirpiklerinize kaş ve kirpik tarağı ile zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı uygulamak kolay bulunabilir olması ve diğer yağlardan nispeten daha ekonomik olması sebebiyle tercih listenizde ilk sırada olabilir.

Daha uzun ve gür kirpikler

Rimelsiz bile belirgin göz ifadesi

Azalan dökülme

Göz çevresinde daha sağlıklı görünüm

Enfeksiyon riskinin azalması



Evde doğal bakım yöntemleri genellikle daha ekonomik ve sürdürülebilir olduğu için daha sık tercih ediliyor. Son dönemlerde protez tırnak ve ipek kirpik gibi işlemlerin artması internet aramalarında sıklıkla doğal bakım yöntemlerinin önplana çıkmasına neden oluyor.