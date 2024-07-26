Kırşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01



KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C.

KIRŞEHİR1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15004184-2024/170-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2024/170 Esas -2024/282 Karar sayılı ilamı ile sanık Radhouame Sahbanı'nın üzerine atılı "Hükümlünün Kaçması" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 292/1, CMK'nun 251/3-son cümlesi, 53/1, ve 58'inci maddeleri uygulanarak neticeten 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Tunus uyruklu Mohammad ve Halıma oğlu 01/01/1987 doğumlu Radhouame SAHBANI'nın adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK'nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02066573