Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademik personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent, Dr. Öğretim üyesi, Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi olarak istihdam etmek üzere 39 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-AI.ES'tcn en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında AT.F.S puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'liik ve 5?lik not sistemlerinin lOO'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kumrularının senatoları karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi Kadınlarına Başvurabilmek için;

1 - Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğilimi öğrencisi olmak şartı aranır. Yükseköğretim kurumlan araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 5O.maddenın birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla oluz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran aday için ilan edilen bölüm /anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan tülü kullanılacaktıi'.

4-Araştırma Görevlisi Atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için;

1 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli piksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da. ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

E-DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatle alınmaz.

2-Başvuraıı adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.ahicvran.cdu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3-[Jan

4-Aslı veya Resini kurumlarca onaylanmış sureli islenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi ger ekmektedir.

6-Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şanlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Alanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iplal edilecektir.

7-Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin insan kaynaklan politikası doğrultusunda aşağıda belirlilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartlan (Bakınız: https://idari.ahievran.edu.tr/personel ) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim (İyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır, BAŞVURUDA

İSTENEN BELGELER:

. Adayın başvurduğu kadroya ait anabil ım dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe

. Özgeçmiş

. 2 adet fotoğraf

. Nüfus cüzdanı fotokopisi

. Askerlik durum belgesi veya E-dcvlet çıktısı

Yerleşim yeri vc diğer adres helgesi E-dcvlct çıktısı

. Diplomalarının tasdikli sureti veya E-devlettea alınan kaıekodhı mezuniyet belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora)

. Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

. Kamu hizmetinde bulunanlar için onaylı hizmet belgesi veya E-dcvlct karekodlu Hitap Hizmet Dökümü (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)

. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme vc Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler vc puanlama sisteminde (Bakınız: https:/'/idari.ahievıan,edu tr/personel ) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için hiri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listcsi(bütün yayın dosyalan CD veya USB bellek formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınlan, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğrctiın faaliyetleri, yönettiği doktora vc yüksek lisans çalışmaları vc diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren. Profesörler I adet dosya 6 adet CD veya USB bellek, Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 1 Adet dosya 4 adet CD veya USB bellek dosya teslim edeceklerdir.

Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu karan sonrasında ise Profesörler 5'er adet, Doçent ve Dr. Öğr. Üyeleri 3'er adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

v' Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

J Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

İlgili kadroya başvuran adayların başvurulan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme vc Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşullan karşılamaları halinde kabul edilecektir.

S Doçent kadrolarına müracaat eden adayların " Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme vc Atanma Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

.S %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 20.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar Profesör vc Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına), Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.