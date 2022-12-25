﻿Kırşehir'de 84 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

İlçeye bağlı İsahocalı köyünde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Sebat Özdaş'ın tek katlı evinde soba kaynaklı yangın çıktı. Yangın evin yanındaki ahıra da sıçradı.
Köy sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kaman ve Akpınar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Ekiplerin, evin çöken tavanının altından çıkardığı Sebat Özdaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evin yanındaki ahırda 3 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.Özdaş'ın cesedi, Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)
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