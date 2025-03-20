Kırşehir’de dron destekli uyuşturucu operasyonu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırşehir’de dron destekli uyuşturucu operasyonu!

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ticaretine yönelik operasyon yaptı. İl Merkezinde çok sayıda polisin katılımıyla yapılan baskınlarda narkotik köpekleri de görev aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; İ.L., G.K., N.G., O.Ö., E.Ü., H.H., R.K. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, çeşitli uyuşturucu maddeler ile sentetik haplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir’de dron destekli uyuşturucu operasyonu!

Kırşehir’de dron destekli uyuşturucu operasyonu!

Kırşehir’de dron destekli uyuşturucu operasyonu!

Kırşehir’de dron destekli uyuşturucu operasyonu!

Son Haberler
TBMM karıştı! AKP ve CHP'li vekiller burun buruna geldi! Şişe fırlatıldı...
TBMM karıştı! AKP ve CHP'li vekiller burun buruna geldi! Şişe fırlatıldı...
Bizimkiler'in Hacer'iydi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Bizimkiler'in Hacer'iydi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Kavuncu’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ‘darbe’ tepkisi!
Kavuncu’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ‘darbe’ tepkisi!
Ümraniye’de üzücü haber! İnşaat iskelesinden düşen 2 işçi can verdi
Ümraniye’de üzücü haber! İnşaat iskelesinden düşen 2 işçi can verdi
Tekme tokat dövülerek metrodan atıldı: Olay anı kameraya yansıdı
Tekme tokat dövülerek metrodan atıldı: Olay anı kameraya yansıdı