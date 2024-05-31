Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: DHA
Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kırşehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Fadime Ertaş (70), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yenice Mahallesi Hacı Bektaş Bulvarı’nda meydana gelen olayda, A.Ç.’nin kullandığı 55 AHP 35 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Ertaş'a hızla çarptı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ertaş, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.Ç. ise, olay yerinde gözaltına alındı.

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Fadime Ertaş, sabah saatlerinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ertaş'ın cansın bedeni otopsi için morga kaldırılırken, sürücü A.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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