Kırşehir’de yoğun sis

Özellikle Cacabey Meydanı ve Ahi Evran Külliyesi'nde sisin etkisiyle oluşan atmosfer, vatandaşların ve fotoğraf tutkunlarının adresi oldu. Oluşan sisle birlikte tarihin güzelliğinin gün yüzüne çıktığını söyleyen Adem Atak, "Sis çökünce tarihi mekanlarda görsel şölen oluştu. Sisle beraber hava yumuşadı. Soğuk hava da bir anda kırıldı" dedi.

Kent merkezinde oluşan sis, görüş mesafesini de azaltırken, tarihi yapıların ışıklandırmasıyla sis birleşince görsel şölen ortaya çıktı. Siste kaybolan Cacabey Medresesi ve Ahi Evran Cami'nde de kartpostallık görüntüler oluştu.