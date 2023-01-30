30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kış aylarında kilo artışına karşı diyetisyenden uyarı

Kış aylarında kilo artışına karşı diyetisyenden uyarı

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, kış aylarında yaşanan kilo artışları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:39
Takip Et

Kış aylarında kilo artışına karşı diyetisyenden uyarı

Kış aylarında kilo artışına karşı diyetisyenden uyarı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, kış aylarında bazı sebeplerden dolayı günlük alınan kalori miktarında artış yaşandığını ve artan hareketsizlik ile birlikte kilo alımları yaşanabildiğini ifade etti.

Diyetisyen Torun şunları belirtti:

“Havaların soğuması ile birlikte günlük yaşam tarzımızda bazı olumsuz değişiklikler olmaktadır. Bunların başında günlük hareketlerin, adım sayılarının azalması gelmektedir. Üşüme sebebi ile kısa mesafelerde dahi taşıt kullanımı olabilmekte, dışarıda geçirilen vakitler azalmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için kendinize uygun bir ev içi egzersiz alışkanlığı edinebilir veya dışarıda yapabileceğiniz bir aktivite türü bulabilirsiniz. Kış mevsiminde yaşanan duygu durumundaki olumsuz değişimler sebebiyle iştah artışı olmaktadır. İştahtaki bu artış aşırı yeme, yüksek enerjili yiyeceklere yönelmeye sebep olmaktadır.”

“ÖNEMLİ FAYDA VAR”

“Kış aylarının diğer bir dezavantajı havaların kararması sebebiyle akşamları evde geçirilen vakit uzamaktadır. Maalesef evde geçirilen vaktin uzaması ile televizyon karşısında atıştırma alışkanlıklarında artış gözlenmektedir. Yine kış ayının diğer bir olumsuz yanı D vitamini seviyelerinde gözlenen azalmadır. Bu azalma halsizliğe, yorgunluğa, sağlıksız gıdaların daha fazla tüketme isteğine sebep olur. Bu sebeplerle günlük alınan kalori miktarındaki artış ve artan hareketsizlik ile birlikte kilo alımları yaşanabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için iştahı yönetimi ve günlük rutine egzersizi eklemek önemlidir. D vitamini seviyelerinizi özellikle bu aylarda kontrol ettirip tahlil sonucuna göre gereken desteği almanızda önemli fayda var”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
5
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
7
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.