Kış aylarında su içmenin faydaları

Demirci, soğuk hava, düşük nem ve kapalı mekanlarda uzun süre kalmanın vücuttan su kaybına yol açabileceğini söyledi.

Demirci, “Bu sebeplerden dolayı kışın su içmek çok önemlidir” dedi.

Demirci, soğuk havanın vücudun ısı dengesini bozabileceğine işaret etti.

Demirci, “Vücudun sıcaklığını korumak ve soğuk havaya uyum sağlamak için su çok önemli bir faktördür. Isı kaybını önlemek için bol bol su içmek, vücudun sıcaklığını sabit tutmaya yardımcı olur” diye ekledi.

Demirci, “Sıvılar, vücudun hastalıklara karşı mücadele etmesine yardımcı olur. Kışın su içmek sadece susuzluğu önlemekle kalmaz, aynı zamanda vücudun daha verimli çalışmasını sağlar” şeklinde konuştu.

Demirci, kışın soğuk hava ve rüzgarın sebep olduğu su kaybını gidermek için günlük su alımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları tavsiye etti:

“Sağlıklı kişiler günde en az 10-12 bardak, yaklaşık 2-2,5 litre su içmelidir. Ancak bu miktar kişinin yaşına, kilosuna, aktivite seviyesine ve iklim koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Sabahları ilk iş olarak su içmek gerekir. Vücut gece boyunca su kaybına uğramıştır. Sabahları bir ya da iki bardak ılık su içerek güne başlamak, metabolizmanızı canlandırabilir.”

Demirci, kışın su içmenin sadece susuzluğu gidermediğini, aynı zamanda vücut işlevlerini iyileştirdiğini ve bağışıklık sistemini desteklediğini de söyledi.

Demirci, sözlerini şöyle bitirdi:

“Su içmek cilt sağlığını korumak ve metabolizma hızını yükseltmek gibi birçok fayda sağlar. Bu yüzden, kış mevsiminde su içmeye özellikle dikkat etmek, genel sağlığınızı da olumlu etkiler. Sıvı alımı kısıtlanması gereken durumlarda, doktorunuza başvurun. Bu öneriler sağlık durumu iyi olan kişiler içindir. Kişinin özel sağlık durumu dikkate alınarak, doktorunun verdiği yönlendirmelere uyulması önemlidir.”