Kış aylarının vazgeçilmezi! Sakın böyle yemeyin... Tüm faydaları yok oluyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan pırasa, mutfaklarda sıkça bulunuyor. Pırasa yanlış tüketilirse bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

AŞIRI PİŞİRME:

Pırasayı yüksek ısıda uzun süre pişirmek, içindeki vitamin ve minerallerin çoğunu yok eder. Özellikle C vitamini kaybı büyük olur. Uzmanlar, pırasanın hafifçe haşlanması veya buharda pişirilmesini öneriyor.

ÇİĞ TÜKETİM:

Çiğ pırasa, mide hassasiyeti olanlar için sindirim sorunlarına yol açabilir. Eğer mideniz hassas ise, pırasayı pişirerek tüketmek daha sağlıklı olur.

YANLIŞ SAKLAMA:

Pırasayı oda sıcaklığında uzun süre bırakmak, bakteri üremesine davetiye çıkarabilir. En iyi saklama yöntemi, pırasayı buzdolabında tutmak ve bir hafta içinde taze olarak tüketmek.

PIRASANIN SAĞLIK FAYDALARI:

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER: Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR: İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı artırır.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER: Kalp sağlığına iyi gelen bileşenler içerir.

DÜŞÜK KALORİLİ: Diyet yapanlar için ideal bir sebze.