Kış geldi, araçlar yolda kaldı

Kaynak: İHA
Kış geldi, araçlar yolda kaldı

Ardahan'ın Damal ile Posof ilçeleri arasında bulunan 2 bin 550 rakımlı Ulgar Dağı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca tır mahsur kaldı.

Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı. Ardahan-Posof kara yolunun Ulgar dağı mevkiinde tırlar yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda bazı tırlar da kara saplandı. Yolda yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından kontrollü olarak araç geçişlerine izin verildi.

Ardahan-Şavşat kara yolunda ise kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda bir tır kayarak yoldan çıktı. Ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

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