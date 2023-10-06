Kış hastalıklarına karşı mucize bitkisel karışım ortaya çıktı

İzmirli aktar Mete Eltepe, kışın sık görülen hastalıklardan korunmak ve vücut direncini artırmak için baharat karışımı önerdi.

Eltepe, bu karışımın içinde çörek otu, zerdeçal, karabiber, tatlı ve acı biber tozu, zencefil ve sumak olduğunu söyledi.

Bu baharatların bal, yoğurt veya sıcak su ile aç karnına alınmasının faydalı olduğunu dile getirdi.

Eltepe, bu baharatların mikroplara karşı etkili olduğunu, C vitamini içerdiğini ve kalp damar sağlığına iyi geldiğini de ekledi.

Bu karışımı kullanan Osman Yıldız da grip, nezle gibi hastalıkları daha kolay atlattığını ifade etti.

Eltepe, bu karışımın, özellikle ilkokula giden çocuklara balla beraber karıştırdığında beğenerek tüketeceğini söyleyerek şunları dile getirdi:

“Tarif ettiğim bu karışımı yapın bir kavanoz içinde hazır halde bulundurun. İyice karıştırdığınızda emin olduktan sonra yaklaşık şöyle bir çay kaşığı kadarını başka bir kabın içine koyun ve bunu yoğurtla, ister balla, ister sıcak suyla karıştırın. Aç karnına bunu direkt tüketin. Çörek otu, zerdeçal, karabiber, toz acı biber, zencefil ve sumak. Bunların hepsi faydalı ürünler. Bunlardan hepsinden az az miktarda karıştırın, karabiber ve acı biberden daha az koyun. Bu karışıma en fazla zerdeçal konulacak”