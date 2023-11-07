Kış hastalıklarını önleyen mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kış hastalıkları ise insanların korkulu rüyası oluyor. Bu süreçte kış hastalıklarını önleyen ayrık otu dikkatlerden kaçmadı.

KIŞIN ENÇOK ARTAN HASTALIKLAR

Kış aylarında, soğuk havaya bağlı olarak oluşan hastalıkların insanlar tarafından önemsenmemesinin, hastalığın daha ileri evrelere taşınmasına ve tekrarlanmasına neden oluyor.

Kış aylarında insanların en çok nezle, grip, faranjit, larenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı, bronşit, zatürre gibi hastalıkların şikayetleri artıyor.

AYRIK OTU NASIL KULLANILIR TÜKETİLİR?

Ayrık otu, diz ağrılarına iyi gelen ve bağırsak sağlığını destekleyen bir bitkidir. Ancak fazla miktarda tüketilmesi zararlı olabilir. Bu yüzden ayrık otu çayı yaparken dikkatli olmalısınız.

İşte ayrık otu çayının yapılışı ve kullanımı:

Malzemeler: 2 yemek kaşığı kuru ayrık otu 500 ml kaynar su Limon dilimleri

Yapılışı: Kaynar suyu bir demliğe alın ve içine ayrık otunu atın. Demliği kapatın ve 5 dakika demlenmesini bekleyin. Ayrık otu çayınız hazır olduğunda, fincanlara süzerek servis yapın. Limon dilimleri ile tatlandırabilirsiniz.

Ayrık otu çayını günde 3 fincandan fazla içmemeye özen gösterin. Aksi halde bağırsaklarınızı ve böbreklerinizi zorlayabilirsiniz. Diz ağrılarınız varsa, ayrık otu çayını ılıttıktan sonra bir bez yardımı ile dizlerinize uygulayabilirsiniz. Bu işlemi düzenli olarak yapmanız gerektiğini unutmayın.