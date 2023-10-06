Kış hastalıklarını önleyen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kış hastalıklarını önleyen ayrık otu dikkatlerden kaçmadı.

Ayrık otuyla ilgili detaylar…

AYRIK OTU NEDİR?

Bilimsel kaynaklarda “agropyrum repens” adı ile bilinen ayrık otu; yabani ve otsu yapıya sahip bir bitki türüdür.

AYRIK OTUNUN FAYDALARI

- Kış Hastalıklarını Önler

A, B ve C vitamini içeren ayrık otu; kişileri kışın sert havasından korumaktadır.

Kış hastalıklarına sıkça yakalanan bir yapınız varsa; ayrık otundan faydalanmayı ihmal etmeyiniz.

Ayrık otunun besleyici ve koruyucu etkisi ile vücut direncinizi yüksek tutabilirsiniz.

Ayrık otu, solunum güçlüğü durumlarında boğazı yumuşatır ve bademcik iltihabını temizler.

- Prostatın etkilerini hafifletir

- Cilt hücrelerini yeniler

- Ağrı kesicidir

-İltihap temizler

- İdrar söktürücü

- Kanı temizler

AYRIK OTU ZAYIFLATIR MI?

Ayrık otu ya da diğer otlar kimseyi doğrudan zayıflatmaz. Otların zayıflama üzerindeki etkisi sadece yardım edecek boyuttadır.

Eğer sağlıklı beslenir ve spor yaparsanız; ayrık otundan da çay demleyip içerseniz metabolizmanızı hızlandıracağınız için zayıflama sürecine katkıda bulunabilirsiniz.

Ayrık otu ile zayıflamak isteyen kişiler düzenli olarak ayrı otu çayı tüketebilir. Bu çay diüretik etkide olduğu için metabolizma ve yağ yakım hızınız yükselecektir.

Düzenli ve ölçülü ayrık otu çayı içildiği takdirde ise vücut daha aktif hale gelecek ve kilo kaybı kolaylaşacaktır.