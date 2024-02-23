Kış mevsiminde cilt hastalıkları tetiklenebiliyor. Uzmanı uyarıları açıkladı

Kış mevsimi cildimiz için zorlu bir dönem olduğu biliniyor.

Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Osman Aydın, kuru havanın cildi nemsiz bıraktığını ve cilt problemlerini tetiklediğini belirtti.

Dr. Osman Aydın, cildi kuruyan hastaların sıcak duşlardan kaçınması, gliserinli nemlendiriciler kullanması ve cildi çok çatlamışsa bir uzmana danışması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, egzama, gül hastalığı, sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları olan kişilerin de kışın ciltlerini daha fazla nemlendirmesi gerektiğini söyledi.