Kış sebze ve meyveleri neden tüketilmeli

Fatma Demirkaya
Kış sebze ve meyveleri neden tüketilmeli
Kış sebze ve meyvelerinin yararları nelerdir? İşte yanıtı...

Kış sebzeleri, bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı koruyan birçok vitamin, mineral ve antioksidan içerirler. Örneğin, ıspanak, brokoli, pırasa, lahana ve karnabahar gibi sebzeler, C, A, E, K, B vitaminleri, folat, kalsiyum, magnezyum, fosfor, iyot, potasyum ve indol-3 gibi maddeler bakımından zengindir. Bu sebzeler, yaşlanmayı geciktirir, kansere karşı korur, kolesterolü ve tansiyonu düzenler.

Kış meyveleri, özellikle turunçgiller, yine C vitamini başta olmak üzere, vücudun direncini artıran ve hastalıklardan koruyan birçok besin öğesi içerirler.

Mandalina, portakal, armut, elma, nar ve kivi gibi meyveler, ayrıca B, A, E vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, lif, lutein ve antioksidanlar açısından da zengindir. Bu meyveler, kolesterolü düşürür, kalp sağlığını korur, zihinsel yorgunluğu giderir, sindirimi kolaylaştırır ve kansere karşı korur.

Kış sebze ve meyvelerinin faydalarından yararlanmak için, mevsiminde ve taze olarak tüketmeye özen gösterin. Konserve yaparken de, besin değerlerinin kaybolmaması için uygun yöntemleri uygulayın.

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