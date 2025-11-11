Soğuk hava dalgalarının tüm dünyada etkisini gösterdiği bu dönemde, dermatolojik vakaların sayısında dikkat çekici bir yükseliş gözlemlendi.

Bilimsel araştırmalar, kış mevsiminde havadaki nem oranının düşmesinin, cildin koruyucu tabakasını oluşturan seramid ve lipit yapısını bozarak, kaşıntı, kuruluk ve enfeksiyonlara zemin hazırladığını gösterdi.

BİLİMSEL BULGULAR RAPOR EDİLDİ

Amerika Dermatoloji Akademisi'nin (AAD) son raporlarında yer alan veriler, cilt bariyerinin bu mevsimde maruz kaldığı stresin boyutunu ortaya koydu.

Raporda, iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkının cilt yüzeyinde mikro çatlaklara neden olduğu ve alerjenlerin bu çatlaklardan kolayca nüfuz edebildiği belirtildi.

Bu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Elizabeth R. Baker, cildin nem tutma kapasitesinin kışın ye kadar düşebildiğini belirterek, "Bu dramatik düşüş, özellikle genetik yatkınlığı olan bireylerde atopik dermatiti alevlendirdi ve atopik yürüyüşü hızlandırdı" ifadesini kullandı.

YABANCI UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Küresel sağlık gündeminin önemli konularından biri haline gelen kış kaynaklı dermatolojik sorunlar hakkında, alanında önde gelen yabancı uzmanlar önemli uyarılarda bulundu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dermatoloji Profesörü Dr. Jonathan S. Marks, kış aylarında yaygınlaşan ve genellikle masum görülen kaşıntı ve kızarıklığın, altta yatan kronik bir hastalığın habercisi olabileceğini vurguladı.

Dr. Marks, "Kış kaşıntısı diye adlandırılan durum, basit bir kuruluktan öte, ilerleyen dönemde ya da ciddi (Sedef Hastalığı) alevlenmelerine dönüşebilme potansiyeline sahip. Hastaların nemlendirici kullanma sıklığını günde en az iki katına çıkarmaları gerekiyor" dedi.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda görevli Dermatolog Dr. Aida Chen, özellikle el egzaması vakalarındaki artışın nedenine dikkat çekti.

Dr. Chen, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması ve soğuk algınlığından korunmak amacıyla daha sık sıcak su ve sert sabunlarla el yıkamanın, ciltteki doğal yağları tamamen yok ettiğini ve bu durumun mesleki el egzamasına benzer tablolar yarattığını ifade etti.

Dr. Chen, bireylerin sabun seçimine ve yıkama sonrası anında nemlendirme uygulamasına özen göstermeleri gerektiğini kaydetti.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER HAYATİ ÖNEM TAŞIDI

Uzmanlar, bu zorlu kış döneminde cilt sağlığını korumanın anahtarının bariyer onarımına odaklanmaktan geçtiğini bildirdi.

Ciltteki su kaybını en aza indirmek için nemlendiricilerin banyo sonrası, cilt hafif nemliyken uygulanması gerektiği ve ev içi nem seviyesinin arasında tutulmasının kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Dr. Baker, "Dış faktörlere karşı savunmasız kalan cildin 'kalkanı' onarılmazsa, ileride tedavi süreci daha karmaşık ve maliyetli hale geliyor. Erken müdahale, kronikleşmeyi önledi" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.