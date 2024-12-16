Kışın daha sık kullanılan hamam ve sauna için hayat kurtaran öneriler

Kışın soğuk havalarda hamam ve sauna kullanımı artmakta. Bu tür sıcak ortamlarda terlemek, hem fiziksel olarak rahatlatıcı olmak hem de sağlığımızı korumak için önemli bir rol oynadığı bildirildi.

Ancak, hamam ve sauna kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken bazı önemli noktaların olduğu ifade edildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE SAĞLIK ETKİLERİ

Bilimsel araştırmalar, hamam ve sauna kullanımının sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerini göstermekte. Terleme, kan dolaşımını artırarak kalp sağlığını destekler ve stres seviyesini düşürür.

Aynı zamanda, yüksek sıcaklık ve nem, vücutta kasılma ve gevşeme sağlar, bu da kas ağrılarını hafifletir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köskele, hamam ve sauna kullanımının kalp hastaları ve ileri yaş bireyler için ciddi riskler taşıdığını belirtmekte. Yüksek sıcaklık ve nem, kalp ve damar sisteminde ciddi değişikliklere neden olabilir. Özellikle aort kapak darlığı olan, yüksek tansiyon ile ilaç kullanan ve kalp yetmezliği olan hastalar için hamam ve sauna kullanımı tehlikeli.

ÖNERİLER VE GÜVENLİK DİKKATLERİ

Hamam ve sauna kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli öneriler şunlar:

1. Vücut Asla Susuz Kalmamalıdır: Hamam ve sauna kullanımı sırasında vücut asla susuz kalmamalı. Su kaybı, tansiyon düşmesine ve baş dönmesine neden olabilir.

2. Tansiyon ve Kalp İlaçları: Tansiyon ve kalp ilaçları kullanan bireyler, hamam ve sauna kullanmadan önce doktorunuza danışmalı. İlaçlar, yüksek sıcaklıkta daha fazla etkili olabilir.

3. Aşırı Egzersiz ve Spor Sonrası Uzak Durulma: Aşırı egzersiz ve spor sonrası hamam ve sauna kullanımı kaçınılmalı. Vücut, egzersiz sonrası en az 30 dakika dinlenmesine ihtiyaç duyar

4. Alkol Kullanımı: Alkol alımı sonrası hamam ve sauna kullanımı tehlikeli. Alkol, tansiyon düşmesine ve baş dönmesine neden olabilir.

Hamam ve sauna kullanımı, kışın daha sık tercih edilen bir aktivite. Ancak, bu aktiviteleri güvenli bir şekilde yapabilmek için dikkatli olunması ve bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri göz önünde bulundurulması önemli.