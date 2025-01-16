Kışın gözle görülmeyen tehlike! Depresyonu tetikliyor

D vitamini, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için hayati öneme sahip bir vitamin.

Kemik sağlığı, bağışıklık sistemi fonksiyonları ve ruh sağlığı üzerinde önemli etkiler yaptı. Özellikle güneş ışığı, D vitamini üretiminin ana kaynağı. Ancak kış aylarında, güneş ışığından yeterince yararlanılamaması, bu vitaminin vücutta eksik olmasına neden olabilir.

Amerikalı psikiyatrist ve D vitamini uzmanı Dr. John Cannell, "D vitamini, beyin fonksiyonları üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Eksikliği, depresyon gibi psikiyatrik bozuklukları tetikleyebilir" dedi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

Birçok bilimsel araştırma, D vitamini eksikliğinin, depresyon, anksiyete ve genel ruh hali bozukluklarıyla güçlü bir bağlantısı olduğunu ortaya koydu.

2013 yılında yapılan bir araştırma, depresyonu olan hastaların büyük bir kısmının D vitamini seviyelerinin düşük olduğunu gösterdi.

Boston Üniversitesi'nde profesör ve D vitamini üzerine dünyaca ünlü uzman Dr. Michael F. Holick, "D vitamini eksikliği, depresyonu daha kötü hale getirebilir ve ruhsal dengeyi bozar. Özellikle kış aylarında, güneş ışığına maruz kalmanın azalması, D vitamini seviyelerinin düşmesine yol açar. Bu da depresyon belirtilerini artırabilir" şeklinde açıklama yaptı.

KIŞ AYLARINDA DEPRESYON RİSKİ NEDEN ARTAR?

Kış aylarında yaşanan mevsimsel depresyon, D vitamini eksikliğiyle ilişkilendirilen en yaygın ruhsal bozukluk.

Mevsimsel Afektif Bozukluk (SAD) adı verilen bu depresyon türü, genellikle kış aylarında daha belirgin hale gelir. SAD, depresyonun mevsimsel bir türüdür ve genellikle kış aylarında güneş ışığının azalmasıyla başlar.

SAD üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir psikiyatrist Dr. Norman Rosenthal, "Güneş ışığının azalmasıyla birlikte vücutta melatonin üretimi artar, bu da uyku düzenini bozar ve depresyon belirtilerini tetikler. Aynı zamanda düşük D vitamini seviyeleri, beyin kimyasallarını etkileyerek ruh halini olumsuz etkileyebilir" dedi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

D vitamini eksikliği, basit bir kan testiyle tespit edilebilir. Uzmanlar, eksiklik durumunda, D vitamini takviyeleri öneriyor. Ayrıca, güneş ışığına maruz kalma sürelerinin artırılması da önemli.

Endokrinolog Dr. Sarah Johnson, "Kışın D vitamini alımını artırmak için düzenli olarak güneşe çıkmak, D vitamini takviyeleri almak ve D vitamini açısından zengin gıdalar tüketmek önemlidir. Özellikle somon, ton balığı, yumurta sarısı ve süt ürünleri D vitamini açısından zengindir" dedi.

Dr. John Cannell ise, "Kış aylarında D vitamini eksikliğini gidermek için günde 1.000 ila 2.000 IU (uluslararası birim) D vitamini almak genellikle yeterlidir, ancak kişisel ihtiyaçlar değişebilir" dedi.

D VİTAMİNİ TÜKETİMİNİ ARTIRMAK İÇİN ÖNERİLER:

1. Güneşe Maruz Kalma: Güneş ışığı, D vitamini üretiminin en doğal kaynağıdır. Kışın bile, mümkünse her gün 10-15 dakika güneşe çıkmak faydalı olabilir.

2. D Vitamini Takviyeleri: D vitamini eksikliği tespit edilen bireyler, doktorlarının önerisiyle D vitamini takviyesi alabilirler.

3. D Vitamini Zengini Gıdalar: Somon, ton balığı, süt, yumurta sarısı, mantar gibi D vitamini açısından zengin gıdalar tüketmek faydalı.

4. Yapay Işık Terapi: SAD tedavisinde bazen ışık terapisi de önerilmekte. Bu tedavi, özellikle kışın güneş ışığından mahrum kalan bireyler için etkili olabilir.