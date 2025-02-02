Kışın ortasında yazı yaşadılar! Bodrum’da kış ortasında deniz keyfi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kış ortasında deniz keyfi yaşanıyor.

En yüksek hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede deniz suyu sıcaklığı da 19 dereceyi buldu. Geçen yıllara göre daha ılık bir kış mevsiminin yaşandığı ilçede 3 gündür güneşli bir hava hakim. Plajda denize girenlerin yanında teknelerle açılan vatandaşlar da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Teknesiyle gittiği Haremtan Koyu'nda denize giren yazar Özgün Ünlü, "Bodrum'a zaten kış gelmedi ki, hep yazdayız. Devamlı yüzüyoruz. Sonra gidip balığımızı tutuyoruz. Bodrum'un tadını çıkartıyoruz. Fakat bu havalar çok hayra alamet değil. Küresel ısınma kendisini gösteriyor. Çünkü çocukluğumda su yazın bu derecede olurdu. Fakat şimdi kışın bu sulara girebiliyoruz" dedi. İstanbul'dan kente taşınan Seda Irgan ise, "Eski İstanbullu, yeni Bodrumlu olarak burada hayatıma yeniden başladım. Dünyada en güzel yer kesinlikle burası. Kışı, yaz gibi yaşıyoruz, arkadaşımla balık tutuyoruz, denize giriyoruz. Bize kış gelmedi ama biraz yağmurlar da yağsa daha mutlu olacağız. Arkadaşlarım en sevdiğin şey ne diye soruyorlar. Ben de "İstanbul'dan Bodrum'a geliş yolum" diyorum. Artık İstanbul'a dönmeyi düşünmüyorum. Artık burada yaşayacağım" diye konuştu.