Kıskançlık cinayeti! Aracının içinde kiracısı tarafından öldürüldü

Olay, Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, saat 16.40 sularında ev sahibi Ö.Y., aracının koltuğundayken kiracısı M.E.D. tarafından kendisine ateş edildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y. isimli şahsın yaşamını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan araştırmalar sonucu hayatını kaybeden Ö.Y. ile M.E.D. arasında kıskançlıktan kaynaklı tartışma çıktığı öğrenildi. Ardından M.E.D., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Suç aleti silaha ise incelemeler için el konuldu. M.E.D. ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği ve işlemlerin tamamlanmasının sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.