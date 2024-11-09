Kıskançlık cinayeti! Aracının içinde kiracısı tarafından öldürüldü

Kaynak: İHA
Kıskançlık cinayeti! Aracının içinde kiracısı tarafından öldürüldü

Ankara Sincan'da bir kişi otomobilinin şoför koltuğundayken tartıştığı kiracısı tarafından silahla ateş edilerek öldürüldü.

Olay, Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, saat 16.40 sularında ev sahibi Ö.Y., aracının koltuğundayken kiracısı M.E.D. tarafından kendisine ateş edildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y. isimli şahsın yaşamını kaybettiğini tespit etti.

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Yapılan araştırmalar sonucu hayatını kaybeden Ö.Y. ile M.E.D. arasında kıskançlıktan kaynaklı tartışma çıktığı öğrenildi. Ardından M.E.D., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Suç aleti silaha ise incelemeler için el konuldu. M.E.D. ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği ve işlemlerin tamamlanmasının sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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