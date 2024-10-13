Arpaçay'da kışlık patates hasadı başladı. Nisan ve Mayıs aylarında ekimi yapılan kışlık patatesler Ekim ayında sökülerek çuvallara dolduruluyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ın Arpaçay ilçesinde patates üretimi yöre halkının önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Arazilerinde söküm yapan çiftçiler, mahsulün kar yağmadan toplanması için yoğun çaba sarf ediyor. Tek tek elle ayıklanıp büyüklüğüne göre toplanan patatesler, Kars merkez ve ilçede satışa sunuluyor.

Arpaçay'da yaklaşık 30 yıldır bostancılık yapan Seyfettin Üneş, ilkbaharda ektikleri patatesi hasat ettiklerini söyledi.

Mayıs ayında patates ektiklerini ve Ekim ayı itibariyle bostan işlerini bitirdiklerini ifade eden 45 yaşındaki Seyfettin Üneş ise, "Bu sene verim güzel, 3-4 yıldır hastalık oluyordu ama bu sene hastalık olmadı. Bu sene patateslerin lezzeti güzel tadı güzel, bu sökümünü yaptığımız kışlık beyaz patates suda haşlamada, kızartmada kullanılıyor. Arpaçay'da yetişen sebze çok farklı lezzet olarak ta çok farklı. Söküm işlemimiz bir hafta 10 gün sürer. Şuan günlük 90-100 torba söküm gerçekleştiriyoruz" dedi.

Öte yandan Arpaçay ilçesinde bulunan verimli tarım arazilerinde biber, lahana, patates, salata, domates, maydanoz, soğan başta olmak üzere çok sayıda sebze yetiştiriliyor. Bahar ayında ekimi yapılan sebzeler havaların soğumaya başlamasıyla birlikte toplanıyor. Toplanan sebzeler, hem ekonomiye, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.