Kısmetse Olur yeni sezonuyla geri dönüyor! Dilan Polat ayrıntısı dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: yasin özbek
Kısmetse Olur yeni sezonuyla geri dönüyor! Dilan Polat ayrıntısı dikkat çekti

Öykü Serter’in sunduğu Kısmetse Olur, RTÜK tarafından aldığı ceza sonrası yayından kaldırılmıştı. Daha sonra YouTube’da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanmaya başlamıştı. Herkesin severek izlediği programla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin tüm detayları…

Kaos, entrika, gözyaşı ve bolca 'aşk mı, taktik mi?' sorusuyla ekranlara damga vuran Kısmetse Olur, yeni sezonuyla geri dönüyor. Evlilik programıyla ilgili Yasin Özbek tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Kısmetse Olur'un yeni sezonunu sunması için Dilan Polat'a teklif götürülecek.

uyu.jpg

MALİYETLER UYUŞURSA

Daha önce Seda Akgül ve Öykü Serter'in sunduğu programla ilgili ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. Özbek, Kısmetse Olur'un yeni sezon sunuculuğuna Dilan Polat'ın düşünüldüğünü söyledi. İddiaya göre eğer maliyetler uyuşursa Dilan Polat'a teklif götürülecek.

k.jpg

.jpg

ddd.jpg

Son Haberler
Kanalizasyon çalışmasında göçük! Ekipler kurtarmak için seferber oldu
Kanalizasyon çalışmasında göçük! Ekipler kurtarmak için seferber oldu
Eskişehirspor kalecisiyle yola devam ediyor
Eskişehirspor kalecisiyle yola devam ediyor
İspanyollar göçmenlere karşı ayaklandı: Sokaklara anarşi hakim
İspanyollar göçmenlere karşı ayaklandı: Sokaklara anarşi hakim
Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyordu! Robert Lewandowski şehre davet edildi: Transferde mutlu son
Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyordu! Robert Lewandowski şehre davet edildi: Transferde mutlu son
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Kuşadası’nda kutlandı
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Kuşadası’nda kutlandı