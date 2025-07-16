Kısmetse Olur yeni sezonuyla geri dönüyor! Dilan Polat ayrıntısı dikkat çekti

Kaos, entrika, gözyaşı ve bolca 'aşk mı, taktik mi?' sorusuyla ekranlara damga vuran Kısmetse Olur, yeni sezonuyla geri dönüyor. Evlilik programıyla ilgili Yasin Özbek tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Kısmetse Olur'un yeni sezonunu sunması için Dilan Polat'a teklif götürülecek.

MALİYETLER UYUŞURSA

Daha önce Seda Akgül ve Öykü Serter'in sunduğu programla ilgili ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. Özbek, Kısmetse Olur'un yeni sezon sunuculuğuna Dilan Polat'ın düşünüldüğünü söyledi. İddiaya göre eğer maliyetler uyuşursa Dilan Polat'a teklif götürülecek.