Kıyamet yılanı yeniden sahneye çıktı! Bakın neyin habercisi

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kıyılarında, okyanusun derinliklerinde yaşayan ve nadiren yüzeye çıkan bir deniz canlısı, bilim dünyasını hareketlendirdi.

Halk arasında “kıyamet yılanı” olarak bilinen kürek balığı (Regalecus glesne), Encinitas sahilinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ölü bir şekilde bulundu. Bu gizemli canlının görülmesi, özellikle Japonya’daki mitolojide deprem ve tsunami gibi felaketlerin habercisi olarak anılması nedeniyle halk arasında endişeye yol açtı.

Bilim insanları ise bu olayın okyanus ekosistemindeki değişimlerle bağlantılı olabileceğini vurguladı.

Scripps Oşinografi Enstitüsü’nden balık uzmanı Dr. Ben Frable, kürek balıklarının Kaliforniya sahillerinde oldukça nadir görüldüğünü belirterek, “1901’den bu yana sadece 20 kez kaydedilen bu olayların son yıllarda artması, okyanus koşullarındaki değişimlere işaret edebilir” dedi.

Frable, El Nino gibi iklim olaylarının bu balıkların yüzeye çıkmasında rol oynayabileceğini ifade etti.

Ancak, kıyıya vurma olaylarının tam nedenlerinin henüz çözülemediğini de ekledi.Kürek balığı, genellikle okyanusun 200 ila 1000 metre derinlikteki mezopelajik bölgesinde yaşıyor ve nadiren yüzeye çıkıyor. Uzun, şerit benzeri gövdesi ve kırmızı sırt yüzgeçleriyle dikkat çeken bu canlı, Japon mitolojisinde “Namazu” adlı dev yılan balığıyla özdeşleştiriliyor.

Efsaneye göre, Namazu’nun hareketleri depremleri tetikliyor. 2011 Japonya’daki 9,1 büyüklüğündeki Tohoku depreminden önce 20’ye yakın kürek balığının kıyıya vurması, bu inanışı güçlendirmişti. Ancak bilim dünyası, kürek balıklarının deprem habercisi olduğu iddiasına temkinli yaklaşıyor.

Japonya’da yılında yapılan bir çalışma, bu balıkların kıyıya vurma sıklığı ile sismik aktiviteler arasında kesin bir bağlantı bulamadı.

Bu balıkların hassas duyusal sistemlerinin, okyanus tabanındaki kimyasal veya manyetik değişimlere tepki verebileceğini öne sürdü.

San Diego’daki son olayda, kürek balığı bir doktora öğrencisi tarafından keşfedildi ve hemen incelemeye alındı. Balıktan alınan örnekler, genetik yapısını ve okyanus koşullarındaki değişimlerle ilişkisini anlamak için dondurularak koruma altına alındı.

Scripps Enstitüsü’nden Dr. Philip Hastings, “Bu nadir keşifler, derin deniz ekosistemini anlamak için eşsiz fırsatlar sunuyor. Balıkların kıyıya vurması, hastalık, yaralanma veya çevresel faktörlerden kaynaklanabilir” dedi.

Kaliforniya’da bu yıl ikinci kez görülen kürek balığı, halk arasında “kıyamet yılanı” olarak adlandırılmaya devam ediyor.

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La Jolla Koyu’nda 3,6 metre uzunluğunda bir başka kürek balığı bulunmuştu. Bu olaylardan sadece iki gün sonra bölgede 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmesi, spekülasyonları artırdı. Ancak uzmanlar, bu tür olayların tesadüfi olabileceğini ve deprem tahmini için güvenilir bir gösterge olmadığını vurguladı.

Uluslararası uzmanlar, kürek balıklarının kıyıya vurmasının okyanus sıcaklık dalgalanmaları, akıntı değişimleri veya deniz tabanındaki sismik hareketlilik gibi faktörlerle açıklanabileceğini belirtti.

Florida Doğa Tarihi Müzesi’nden Dr. Larry Allen, “Bu balıklar, okyanus ekosistemindeki hassas dengelerin bir göstergesi olabilir. İklim değişikliği ve okyanus koşullarındaki ani değişimler, bu tür olayları artırıyor” dedi.

San Diego kıyılarında ortaya çıkan bu gizemli canlı, hem bilimsel hem de mitolojik açıdan ilgi çekmeye devam ediyor.

Bilim insanları, kürek balıklarının davranışlarını ve ekosistemdeki rollerini anlamak için araştırmalarını yoğunlaştırırken, halk arasındaki deprem korkusu şimdilik yerini merak ve tartışmalara bırakmış durumda.

Kürek balığının sırrı çözülene kadar, bu “kıyamet yılanı” hem bilim dünyasını hem de kamuoyunu meşgul etmeye devam edecek.