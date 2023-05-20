Kız ve erkek tarafı birbirine girdi. Başladı ama bitmedi

Bursa’da bir düğün salonuna alkollü gelen davetliden dolayı kavga çıktı. Kız ve erkek tarafının birbirine girdiği ve uzun süre devam eden kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Kız ve erkek tarafı birbirine girdi. Başladı ama bitmedi

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne alkollü gelen bir davetli içeride bulunan diğer davetlilerle tartışma yaşadı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya kız ve erkek tarafları dahil olunca sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Meydan muharebesine dönen kavgada sandalye ve masalar havada uçuşurken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafları birbirinden ayırdı.

Düğünün iptal olmasına sebep olan kavga anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

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