Kızılay yönetimine girmek için tek bir özellik yetiyor. Sonra gelsin ballı maaşlar

AKP iktidarında işlevsizleştirilen, 21 yıllık süreçte içi adeta boşaltılan Kızılay yandaş isimler için istihdam aracına dönüştü. Vatndaş, Saray eliyle gerçekleştirilen yıkım nedeniyle yokluk çekerken kriz, ballı maaşlar alan Kızılay yöneticilerini ‘teğet’ geçti. Özellikle yüz binlerce kişiyi etkileyen Maraş depremlerinin ardından Kızılay’ın performansı kurumdaki liyakatsizliği ortaya çıkardı.

Depremzedelere zamanında yardım ulaştıramayan Kızılay’ın aynı zamanda dağıtması gereken çadır ve konserveleri de sattığı ortaya çıkması tepkilerin günden güne artmasına yol açtı. Ancak kurum böylesine skandallarla çalkalanırken bir kişi bile koltuğunu bırakmadı. Kızılay yöneticilerinin iktidarla olan bağı ülkedeki vahim tabloyu bir kez daha gösterdi.

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ EKSİKLERİ KIZILAY'YA BİLDİRDİ

Maraş merkezli depremlerin ardından birçok skandala imza atan Kızılay’a bağımsız denetim şirketi ‘sınırlı olumlu görüş’ verdi. Euronews’te yer alan habere göre Kızılay'ın hesaplarını inceleyen Grant Thornton firması ‘sınırlı olumlu görüş' notunun dayanaklarını ve eksiklikleri teker teker Türkiye Kızılay Derneği’ne bildirdi. Tespit edilen eksiklikler arasında kira gelirlerinin Dernek’e aktarılmaması, şubelerin hesap bakiyelerinin doğrulanamaması, gerekli şekilde tüm gayrimenkulleri için bir değerleme çalışması yapılmaması yer aldı.

KIZILAY, 2 TIR DOLUSU GİYSİ SATMIŞ

BirGün yazarı Bahadır Özgür, Kızılay'ın 18 Şubat günü 2 TIR dolusu giysiyi sattığına dair polis tutanağını ve sözleşmeyi paylaştı. Depremin ilk günlerinde çadır sattığı için tepkilerin odağında olan Kızılay'ın bir skandalı daha ortaya çıktı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Özgür, "İhbar üzerine depo basılıyor. Şirket Kızılay ile 2 yıl önce yaptığı sözleşmeyi ve satışa dair faturaları sunuyor. Sözleşmeye göre ayda en az 80 ton giysi, kilosu 0.41 dolar’dan verilecek” dedi.

POLİS TUTANAKLARINDA YER VERİLDİ

Bahadır Özgür'ün paylaştığı polis tutanağında şunlar ifade edildi: "KOM Şube Müdürlüğümüze 21 Şubat 2023 tarihinde gelen ihbarda Mersin-Tarsun Kaarayolu üzerine Karacailyas yakınlarında Coca Cola fabrikası arkasında... fabrikasında depremden dolayı gönderilen yardım malzemelerinin Kızılay tarafından burada yabancı bir şirkete satıldığı, onların da, ucuz fiyattan piyasaya sürmeye çalıştıkları... şirketine ait depoda 7 konteyner sıfır malzemenin yurtdışından gelen depremzedeler için battaniye mont gibi giyim ürünlerini ve gıda malzemesi olduğu ihbarı alınan üzerine 22 Şubat 2023 günü saat 9.00'da belirtilen adrese gelindiğinde bahse konu adreste geri dönüşüm işi yapan merkezinin İstanbul'da olduğu, şirketin Kızılay Lojistik ile 2 yıl süreli sözleşmelerinin bulunduğu bu sözleşmeye istinaden ikinci el tekstil ürünleri aldıkları, burada bu ürünleri ayrıştıracak sağlam olanları ayrıştırarak paketleyip Afrika ülkesine gönderdikleri diğer parçalanmış ve kullanılmayacak halde olanları ise gerek Türkiye içinde gerek Türkiye dışında değerlendirdikleri, Kızılaydan en son 18 Şubat 2023 günü fiyatlandırılan 2 tırın 19 Şubat 2023 tarihinde tesise geldiği ve ayrıştırdığı kesinlikle tüm ürünlerin ikinci el olduğu ve gıda malzemesi almadığını beyan ederek Kızılay Lojistik tarafından kesilen faturayı ibraz etmiş..."

"YARDIM FAALİYETLERİNE KAYNAK

Özgür’ün paylaşımın ardından Kızılay’ın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Merhaba, Giysi kutuları aracılığıyla bağışlanan kıyafet ve tekstil ürünleri barınma, gıda, sağlık, nakdi yardımlar, giyim ve eğitim desteği gibi yardım faaliyetlerine kaynak oluşturmak için değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ADANA

* Halil Ahmet Çolak - Kızılay Adana İl Merkezi Başkanı

AKP Çukurova İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi

* Can Numan Yılmaz - Sarıçam Şube Başkanı

Eski AKP Çukurova İlçe Başkan Yardımcısı/AKP Adana İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi (2014)

* Yıldıray Özbek - Kızılay Çukurova Şube Başkanı

AKP Çukurova Belediyesi, Belediye Meclis Üyesi Adayı (2014)

ANTEP

* Sait Şahin - Şahinbey Şube Başkanı

AKP Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı (2019)

* İsmail Güler - Şehitkamil Şube Başkanı

AKP Antep İl Yönetim Kurulu Üyesi

HATAY

* Şükrü Kudret Özbakış - Hatay Şube Başkanı

Antakya Belediyesi AKP Başkan Aday Adayı (2019)

* Abdullah Sait Önal - Defne Şube Başkanı

Antakya Belediyesi, AKP Belediye Meclis Üyesi / 2018 Genel Seçimleri AKP Milletvekili Aday Adayı

* Recep Sivri - İskenderun Şube Başkanı

Eski AKP İskenderun İlçe Başkan Yardımcısı (2015)

KİLİS

* Adnan Erdoğan - Kilis Şube Başkanı

AKP Kilis Seçim İşleri Başkanı (2019)

OSMANİYE

* Mehmet Meke - Osmaniye Şube Başkanı

AKP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi (2020)

* Zafer Biçer - Kadirli Şube Başkanı

2018 Genel Seçimleri MHP Osmaniye Milletvekili Aday Adayı

URFA

* Ahmet Hamdi İnan - Urfa Şube Başkanı

Urfa 2018 Genel Seçimleri AKP Milletvekili Aday Adayı

* Mehmet Keskin - Haliliye Şube Başkanı

Haliliye Belediyesi AKP Belediye Meclis Üyesi

* Osman Aslan - Karaköprü Şube Başkanı

AKP Karaköprü İlçe Yöneticisi

KIZILAY’IN ‘KIYAK’ YÖNETİCİLERİ

* İbrahim Altan - Kızılay Genel Müdürü

AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün kayınpederi.

* Oğuz Can - Kızılay Genel Başkan Yardımcısı

ETKB Bakan danışmanı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ve Temsan YK üyeliği.

* Zübeyde Çelik - Yönetim Kurulu Üyesi

Büro Memur Sen Kadın Komisyonu Başkanlığı (2015-2019)

* Ramazan Saygılı - Yönetim Kurulu Üyesi

MÜSİAD Adana Şubesi kurucuları arasında yer alıyor

* Selman Keresteci - Denetim Kurulu Üyesi

Manisa Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi.

ŞİRKETLERİ DE ELE GEÇİRDİLER

* Murteza Yetiş - Kızılay Sağlık A.Ş. Genel Müdürü

24’ncü Dönem AKP Adıyaman Milletvekili

* Hurşit Ellialtı - Kızılay Bakım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ellialtı’nın kardeşi

* Osman Baturhan Dursun - Kızılay Bakım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Dursun’un Numan Kurtulmuş’un kurucusu olduğu HAS Parti’den milletvekili adayı olduğu, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan’ın Önder İmam Hatipliler Derneği’nde genel başkanvekili görevinin yürüttüğü biliniyor. Dursun aynı zamanda Yeşilay Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.

* Aykut Emrah Polat - Kızılay Portföy Yönetim Kurulu Üyesi

Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı

Kaynak: Birgün, Umut Serdaroğlu