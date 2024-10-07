Kızılcık Şerbeti’ndeki pozitif papaz sahnesi olay yarattı! RTÜK harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti’ndeki pozitif papaz sahnesi olay yarattı! RTÜK harekete geçti

Her yeni bölümüyle izleyicisine mesajlar veren Kızılcık Şerbeti’ndeki kilise sahnesi sosyal medyada olay yarattı. RTÜK harekete geçti, diziyle ilgili inceleme süreci başlatıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde, muhafazakar Ünal ailesinin fertlerinin yanlışlıkla kiliseye girmesi ve din adamı ile karşılaşmaları sonrası yaşanan sahneler sosyal medyada olay oldu.

Üç kadın karakterin kiliseye girmesiyle başlayan diyalog sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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POZİTİF PAPAZ DİKKAT ÇEKTİ

Dizinin 69. bölümünde, Pembe karakteri kilisede bulunmaktan rahatsızlık duyarken, karşısına çıkan papazın hoşgörü dolu sözleri, eleştirilerin merkezine oturdu.

"Kilise de Allah'ın evi. Dinlerin farklılığı insanlığın zenginliğidir" diyen papaz, dinlerin kardeşliğini vurgularken, bu sahnenin FETÖ ve 'dinler arası diyalog' girişimlerini hatırlattığı gerekçesiyle eleştirildi.

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RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın rahatsızlık duyduğu yapımların titizlikle incelendiğini" ifade ederek, yeni yayın döneminde milli güvenliği ihlal ettiği iddia edilen yapımların takip altında olduğunu belirtti.

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Şahin, "Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali tespit edilen yapımlara müeyyideler uygulanacaktır" diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.

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