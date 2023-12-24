Kızıldeniz krizi yeni enflasyon riskini taşıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kızıldeniz krizi yeni enflasyon riskini taşıyor
Büyük markalar Süveyş Kanalı'ndaki nakliye kesintisi nedeniyle arz sıkıntısı konusunda uyardı.

Yemen'den gelen Husi militanlarının saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'deki kargo gemilerinin aksaması, küresel nakliyecilerin gemilerini farklı rotalara yönlendirmesine neden oluyor ve bu da potansiyel olarak mal fiyatlarının artmasına yol açıyor.

İsveçli mobilya devi IKEA bu ​​hafta, ağırlıklı olarak Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden Asya fabrikalarından Batı pazarlarına teslim edilen ürünlerinin bulunabilirliğini güvence altına almak için seçenekler araştırdığını duyurdu.

Inter IKEA Grubu sözcüsü Oscar Ljunggren Bloomberg'e şöyle konuştu: "Süveyş Kanalı'ndaki durum gecikmelere neden olacak ve bazı Ikea ürünleri için bulunabilirlik kısıtlamalarına neden olabilir." Bu arada Abercrombie & Fitch, tedarikçilere gönderilen bir e-postada bildirildiği üzere, aksaklıkları azaltmak için mümkün olduğunca deniz taşımacılığından hava taşımacılığına geçmeyi planlıyor.

Bu haftanın başlarında, Danimarkalı denizcilik grubu Maersk, artan saldırı riski nedeniyle gemilerini Afrika çevresindeki Ümit Burnu üzerinden yeniden yönlendirdiğini ve Asya-Avrupa seferinin etkin kapasitesini %25 azalttığını söyledi. Alman nakliye şirketi Hapag-Lloyd da aynı şeyi yaptığını açıkladı. Ancak Afrika çevresine gemi göndermek, gidiş-dönüş yolculuğunu neredeyse iki buçuk hafta kadar uzatıyor, bu da kaçınılmaz olarak nakliye kapasitesini düşürüyor ve maliyetleri artırıyor.

Son Haberler
Edirne’de otomobil kuryeye çarptı Gündem
Edirne’de otomobil kuryeye çarptı
Yayıncı kuruluştan çığır açacak hamle. İlk kez bugün uygulanacak Spor
Yayıncı kuruluştan çığır açacak hamle. İlk kez bugün uygulanacak
Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a öfkesini asker örneği üzerinden gösterdi Spor
Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a öfkesini asker örneği üzerinden gösterdi
Motosiklet kazasında arkadan gelen sürücünün dikkati faciayı önledi Gündem
Motosiklet kazasında arkadan gelen sürücünün dikkati faciayı önledi
Erzurum'da yaşanan fırtınada çatıları uçurdu Gündem
Erzurum'da yaşanan fırtınada çatıları uçurdu
Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu Gündem
Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu
Teröristleri ‘şehit’ sayıp saygı duruşunda bulundular. DEM Parti’nin kongresinde hainlik Gündem
Teröristleri ‘şehit’ sayıp saygı duruşunda bulundular. DEM Parti’nin kongresinde hainlik