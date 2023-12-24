Kızıldeniz krizi yeni enflasyon riskini taşıyor

Yemen'den gelen Husi militanlarının saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'deki kargo gemilerinin aksaması, küresel nakliyecilerin gemilerini farklı rotalara yönlendirmesine neden oluyor ve bu da potansiyel olarak mal fiyatlarının artmasına yol açıyor.

İsveçli mobilya devi IKEA bu ​​hafta, ağırlıklı olarak Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden Asya fabrikalarından Batı pazarlarına teslim edilen ürünlerinin bulunabilirliğini güvence altına almak için seçenekler araştırdığını duyurdu.

Inter IKEA Grubu sözcüsü Oscar Ljunggren Bloomberg'e şöyle konuştu: "Süveyş Kanalı'ndaki durum gecikmelere neden olacak ve bazı Ikea ürünleri için bulunabilirlik kısıtlamalarına neden olabilir." Bu arada Abercrombie & Fitch, tedarikçilere gönderilen bir e-postada bildirildiği üzere, aksaklıkları azaltmak için mümkün olduğunca deniz taşımacılığından hava taşımacılığına geçmeyi planlıyor.

Bu haftanın başlarında, Danimarkalı denizcilik grubu Maersk, artan saldırı riski nedeniyle gemilerini Afrika çevresindeki Ümit Burnu üzerinden yeniden yönlendirdiğini ve Asya-Avrupa seferinin etkin kapasitesini %25 azalttığını söyledi. Alman nakliye şirketi Hapag-Lloyd da aynı şeyi yaptığını açıkladı. Ancak Afrika çevresine gemi göndermek, gidiş-dönüş yolculuğunu neredeyse iki buçuk hafta kadar uzatıyor, bu da kaçınılmaz olarak nakliye kapasitesini düşürüyor ve maliyetleri artırıyor.