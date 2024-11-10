Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde sular durulmuyor: Küresel ticaret tehlikede

ABD ve İngiltere, Yemen’deki Husilere karşı birkaç hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar, İran tarafından desteklenen Husi milislerinin, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki sivil ve askeri gemilere yönelik saldırılarını hedef alıyordu. ABD’li yetkililere göre, Husiler bu silahları bu tür saldırılar için kullanıyordu. Husi medyasına göre, başkent Sana’a da bu saldırılardan etkilendi.

Yerel halkın bildirdiğine göre, Sana’a, çevresindeki banliyöler ve Amran vilayetinde yaklaşık dokuz saldırı gerçekleşti. ABD ve İngiltere, son aylarda Husilere ait hedeflere saldırarak, gemi saldırılarını engellemeyi amaçladı. Bu saldırılar, deniz ticaretini kesintiye uğratarak, gemicilerin rotalarını Afrika’nın güney ucuna yönlendirmelerine sebep oluyor.

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Örgütü (UKMTO) verilerine göre, Aden yakınlarındaki Aden Körfezi'nde, bir ticaret gemisinin rotasını değiştirmesi için Yemenli bir otorite tarafından uyarı yapıldı. Bu durum, bölgedeki deniz yollarının güvenliğini daha da zorlaştırıyor.

Husi militanları, aynı zamanda Lübnan’daki Hizbullah ve Hamas gibi, İran’ın öncülüğündeki "Direniş Ekseni"ne dahil bir grup. Yemen’in büyük bir kısmını kontrol eden Husiler, Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere yönelik saldırılarını arttırdı. Bu durum, bölgedeki deniz güvenliğini tehdit ederken, küresel ticareti de olumsuz etkiliyor.